Federico Bernardeschi e la Juve, un futuro tutto da decidere. L’esterno bianconero non è incedibile, tutt’altro, ma servirà un’offerta importante per convincere la Juve a cederlo. Non sarà svenduto. Nello scorso mercato di gennaio il nazionale azzurro è stato vicino al Milan, in uno scambio con Paquetà, poi però non se ne è fatto più nulla, anche per l’alto stipendio da 4,5 milioni a stagione dello juventino.



Ma Bernardeschi piaceva e piace molto al Milan. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il club rossonero la considera una pista percorribile alla voce ‘occasione’. Nessun esborso folle, ma attesa sulla nuova valutazione, post coronavirus, che la Juve farà del giocatore. Paquetà invece non interessa ai bianconeri, dunque uno scambio non è tra gli scenari possibili.