Luca, portiere del Venezia ed ex compagno di Bernardeschi ai tempi della Primavera della Fiorentina, ha voluto pubblicare un post di sostegno per il suo grande amico."Ieri questo ragazzo ha dato una lezione a tutti! A tutti quelli che lo hanno attaccato, criticato e spesso deriso…Fede è entrato in campo con la voglia giusta: quella di spaccare il mondo! E con due palle grosse così ha, avuto il coraggio di presentarsi sul dischetto. Si è caricato sulle spalle la responsabilità di un’intera Nazione e ha calciato un rigore pesantissimo. Sarebbe stato più facile tirarsi indietro ed invece ci ha messo la faccia .Grande amico mio, oggi è la tua rivincita! Ti voglio bene".