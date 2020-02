L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il momento di Federico Bernardeschi e il possibile futuro del fantasista della Juventus: "I discorsi della Juve con il Barcellona in estate e con il Milan in inverno non hanno portato a nulla. Bernardeschi nel passaggio da ala a trequartista, da trequartista a mezzala - scrive la rosea -, è diventato anche un giocatore cedibile, però è rimasto. I percorsi del mercato lo hanno lasciato alla Juve e ora, per quattro mesi, Federico può essere tutto o niente: mezzala titolare o giocatore di secondo piano".