La pausa forzata del campionato permette qualche riflessione in più anche sul prossimo futuro, con la Juventus che si guarda in casa per capire cosa fare di Federico Bernardeschi, dopo gli alti e bassi di questa parte di stagione. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2022, ma non sembra esserci aria di rinnovo imminente. Quel che resta, invece, sono i corteggiamenti del Milan in inverno e la possibilità che Bernardeschi possa veramente finire sul mercato nella prossima sessione.