Se a gennaio la Juve tornasse a bussare alla porta del Barcellona per chiedere il cartellino di Ivan Rakitic potrebbe trovarsi nuovamente di fronte alla richiesta dei catalani: Federico Bernardeschi. Come riporta Il Mundo Deportivo, i blaugrana hanno un debole per il trequartista italiano e già in estate hanno fatto un tentativo per il suo acquisto. La cifra pretesa dalla Juve (23 milioni di euro oltre al cartellino di Rakitic) ha però spaventato la società spagnola tanto da costringerla a fare marcia indietro. Il prossimo gennaio, però, la trattativa si potrebbe riaprire.