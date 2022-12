Intervenuto ai microfoni di Dolce, l'ex calciatore della Juve Federico Bernardeschi ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è stata la sua carriera.'Non è scontato che tutti abbiano successo. So di averci messo molto duro lavoro e molti sacrifici per raggiungere il punto in cui sono oggi, ma anche con molto lavoro e sacrifici, non è scontato che i sogni diventino realtà. Mi dispiace per i compagni di squadra che non ce l’hanno fatta anche se hanno dato il massimo'.