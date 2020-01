Federico Bernardeschi non vuole partire. E' questo quanto emerge nel corso di Calciomercato - L'Originale, in onda su Sky Sport. Stando a quanto raccolto dalla trasmissione, infatti, l'esterno ex Fiorentina non ha intenzione di lasciare la Juventus in questa sessione di mercato: anche per questo sarebbe naufragata l'idea di Juve e Milan di scambiare l'esterno toscano con il brasiliano Paquetà, in uscita dal Milan. Un'altra settimana e sapremo se l'intenzione di Federico è definitiva. E decisiva, specialmente ai fini del mercato Juve.