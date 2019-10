Due gol nel giro di quattro giorni. E’ il bottino di Federico Bernardeschi con la maglia dell’Italia. Così la Juventus, sul proprio sito ufficiale, commenta l'impatto azzurro del suo numero 33, nelle due gare di qualificazioni ad Euro 2020. Aggiungendo: Bernardeschi è rimasto in campo 74 minuti, poi sostituito da Tonali, mentre Leonardo Bonucci è subentrato all’88’ prendendo il posto di Biraghi.



A completare il resoconto sulle prestazioni bianconere in questa sosta, ecco gli altri risultati della serata e della notte. "Sempre nel gruppo J, sconfitta per la Bosnia di Pjanic: ad Atene vince 2-1 la Grecia, con Miralem in campo per tutto l’incontro. Ieri si sono giocate anche due amichevoli che hanno visto protagonisti i giocatori bianconeri. A Lille, in Francia, la Colombia di Juan Cuadrado (in campo nei primi 45’) ha perso 3-0 contro l’Algeria, mentre a Lima l’Uruguay di Bentancur ha pareggiato 1-1 con il Perù. Rodrigo è rimasto sul rettangolo di gioco per tutto il primo tempo".