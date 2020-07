Più di 27 minuti. Douglas Costa vuole correre più veloce, ma vuole anche più minutaggio. Dice Sarri che a partita in corso è un'arma straordinaria, soprattutto se le maglie della difesa avversaria si allargano e allora c'è spazio per le sue serpentine. Ecco, non ditelo al brasiliano, che vuole giocare e che vuole farlo dal primo minuto. Adesso potrà sfruttare la squalifica di Bernardeschi e tornare sul'esterno già contro la Lazio, magari con l'amico Dybala al suo fianco. Chiaro: a patto che Sarri non piazzi al suo posto Cuadrado, anche in virtù di una copertura necessaria contro gli attacchi dei biancocelesti.