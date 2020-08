La trattativa per Arek Milik ha subito una frenata nel momento in cui la Juve ha provato a inserire Federico Bernardeschi nell'affare. Secondo Tuttosport c'è un doppio ostacolo da superare per portare a termine l'operazione: il primo è la volontà del giocatore, che non ha nessuna intenzione di trasferirsi al Napoli e vuole rimanere alla Juventus; l'altro, è legato ai diritti d'immagine dell'attaccante: De Laurentiis ci tiene a curare in prima persona quelli dei suoi giocatori, Bernardeschi, invece, li ha da poco ceduti alla società di Jay-Z.