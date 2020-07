Forse alla Juve si sta davvero troppo bene. Intanto si allunga la lista di giocatori che puntano i piedi pur di restare in bianconero, davvero ricca anche di nomi eccellenti in questi anni. L'ultimo ora risponde al nome di Federico Bernardeschi. Lo scrive Calciomercato.com, che prosegue: il jolly bianconero ancora adesso è considerato uno dei giocatori cedibili da parte della dirigenza juventina, per fare cassa o ancora meglio per arrivare ad altri obiettivi attraverso scambi. Solo che Bernardeschi non sembra proprio pensarla allo stesso modo, per quanto le offerte non siano mancate: il numero 33 vuole restare alla Juve, se proprio non può farlo allora dovrà essere per una situazione irrinunciabile. Con delle pretese attualmente fuori mercato, chiedendo almeno 7 milioni netti di ingaggio, praticamente il doppio di quanto percepito attualmente alla Juve. E le piste si congelano.