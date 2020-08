Bernardeschi si affida a Mino Raiola? Ha fatto il giro del web la notizia secondo cui l'esterno toscano sarebbe in procinto di cambiare agente, e le ultime in arrivo parlerebbero proprio della possibilità che Berna si affidi al super procuratore, già agente di De Ligt e Matuidi, per citare gli ultimi due affari (entrata e uscita) coltivati con la Juventus. E allora, ecco che i tifosi sui social non potevano esimersi dal commentare questa notizia: l'avvicinamento a Raiola può voler dire anche l'allontanamento da Torino, in un'estate in cui Bernardeschi è palesemente sul mercato o almeno nella lista dei giocatori inseribili nei famosi 'scambi' che sta imbastendo Paratici. Uno su tutti? Quello con Milik, quindi con il Napoli. Eppure, c'è chi ci ha visto un pizzico di... Pogba!



