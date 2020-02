Presente ad un evento organizzato a Milano con gli studenti dell’istituto Lagrange insieme all’atleta Filippo Tortu, Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Incontrare questi ragazzi è un effetto meraviglioso, si stanno approcciano nel mondo dello sport ed è davvero emozionante li voglio ringraziare pubblicamente. Mi ha trasmesso tante emozioni essere qui questa mattina".



SUI RISULTATI – “I risultati parlano e siamo felici e fiduciosi. Dobbiamo lavorare sodo, la stagione è molto lunga, ma direi che siamo a buon punto”



SUL RUOLO – “Io mezzala? Si credo di sì. Ne avevamo già parlato a inizio anno con Sarri, per motivi tecnici abbiamo ritardato la scelta, ma quello era il progetto inizialo e ora lo stiamo applicando"​



SULL'EUROPEO – "Sicuramente sono carico perché è una manifestazione a cui teniamo tanto. Tutta Italia ci seguirà, giocheremo in casa a Roma quindi non vedo l'ora di arrivarci a dire la mia. Insieme al mister a ai miei compagni in nazionale abbiamo creato una grandissima atmosfera e questo ci fa molto felici".