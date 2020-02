Federico Bernardeschi ha preso parte ad un evento organizzato a Milano con gli studenti dell'istituto Lagrange. Il fantasista bianconero ha preso parte ad una discussione insieme a Filippo Tortu, atleta e amico del bianconero che per Natale gli ha regalato una sua maglia autografata. Ieri l'ex viola è entrato in campo nella ripresa, nel ruolo di mezzala, ed è stato fischiatissimo dai suoi ex tifosi. Adesso ha di fronte a sé quattro mesi decisivi per giocarsi la conferma alla Juve anche per la prossima stagione. Fino ad oggi ha segnato solo una rete in stagione.