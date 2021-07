Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com, ha tessuto un elogio di Federico Bernardeschi dopo la vittoria agli Europei, seguita alle enormi critiche ricevute dai tifosi della Juventus e dell'Italia:

"Abbiamo sempre pensato (e scritto) che Bernardeschi sia in possesso di tutte le doti del campione, dai piedi preziosi a un fisico ideale, e che abbia faticato a affermarsi nella Juve forse per una questione di personalità. Ebbene, in questo Europeo ha invece tirato fuori proprio questa qualità che non gli riconoscevamo: la personalità. L’ha sempre avuta? L’ha trovata adesso per superare le difficoltà? Non lo sappiamo, e forse non lo sa nemmeno lui. Di sicuro ha mostrato coraggio e attributi quando è andato a calciare quei due rigori che valevano un pezzo di Europeo, prima contro la Spagna e poi contro l’Inghilterra.

Tirare un rigore che vale una coppa non è facile per nessuno, ma è infinitamente più semplice per chi va sul dischetto forte di un percorso positivo. Se il rigore decisivo lo avesse sbagliato Jorginho o Bonucci, ad esempio, chi avrebbe potuto gettargli la croce addosso? Pensate invece a cosa sarebbe potuto succedere a Bernardeschi nel caso in cui un suo errore avesse privato l’Italia della finale o addirittura del titolo europeo. Le menti malate erano già pronte, con le dita sulla tastiera. Quando invece il rigore di Federico è finito in rete, e poi è arrivato il trionfo azzurro, sono scese anche loro in strada a festeggiare. Da vigliacche quali sono, pronte al prossimo insulto".