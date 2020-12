Il primo ex, è stato schierato in campo dal primo minuto. Poi, l’evolversi della partita ha portato Pirlo a giocarsi la carta, che ha rilevato Morata durante l’intervallo del match. Altro ex in campo, caricato a dovere da. I due portieri si sono stretti intorno al talento di Carrara, abbracciandolo e infondendogli un grosso quantitativo di fiducia