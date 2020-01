Federico Bernardeschi continua a essere in difficoltà nella Juve di Maurizio Sarri. Secondo quanto riferito da Tuttosport l'ex Fiorentina pesa ancora a bilancio per i bianconeri per 20 milioni di euro. La Juve sta parlando con il Barcellona per un possibile scambio tra Bernardeschi e Rakitic, che anche in blaugrana sta avendo difficoltà a trovare spazio.