Alla ripresa del campionato Federico Bernardeschi si giocherà il suo futuro con la maglia della Juve. Il giocatore è ancora in bilico, in bianconero non è ancora riuscito a esplodere e c'è qualcuno che ancora storce il naso e non è convinto che la soluzione giusta sia ancora quella di puntare su di lui. Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan potrebbe tornare alla carica alla riapertura del mercato per provare a prendere Berna dopo i tentativi di qualche mese fa quando i due club hanno provato a mettere in piedi uno scambio con Lucas Paquetà.