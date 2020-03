Quale futuro per Federico Bernardeschi? Da pedina importante sotto la guida di Allegri a giocatore spento, di difficile collocazione tattica nello scacchiere di Maurizio Sarri. La stagione dell’ex Fiorentina non può essere soddisfacente, né per la Juventus né per se stesso, anche in ottica Nazionale in vista degli Europei, ormai rinviati al 2021. Il talento di Carrara ha un po’ annebbiato il suo estro, imprigionato nelle vesti del trequartista che ha ricoperto per gran parte dell’anno a supporto di Cristiano Ronaldo e Dybala/Higuain. Da qui l’esperimento di inizio anno, lo spostamento a mezzala, un ruolo che può ben ricoprire grazie alla sua tecnica, ai suoi strappi e alla tenuta fisica, ma qualche acciacco fisico e l’ascesa di Ramsey e Bentancur ne hanno offuscato l’utilizzo, relegandolo nuovamente a seconda scelta in ogni posizione del campo. Uno scenario che può presentarsi anche in futuro, per questo è lecito chiedersi cosa farà la Juve di Bernardeschi



TRA RINNOVO E MILAN - Scadenza nel 2022, ingaggio da 4 milioni all’anno. È questa l’istantanea del contratto di Bernardeschi, ma la fotografia futura non è ancora nota. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, non sono ancora state registrate novità sul suo rinnovo. Questo può essere un indizio chiaro per il suo futuro: che possa essere messo sul mercato? In inverno è stato il Milan a bussare alla porta di Fabio Paratici per sondare la fattibilità del passaggio in rossonero. Alla fine è stata solo una delle tante idee che nascono e si spengono in sessione di mercato, ma non è affatto escluso che si possa riaccendere in futuro. Con un contratto che scadrà tra due anni, Bernardeschi può rappresentare un discreto patrimonio per le casse bianconere, ma il futuro rimane per la maggior parte nelle sue mani: un talento che si deve ritrovare, che alle strategie societarie e alle voci di mercato può solo rispondere come ha fatto in passato, sul campo.