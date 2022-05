Come racconta Gazzetta, l'Inter si avvicina a Bernardeschi. Non è una pista semplice, è bene dirlo. L’ex Juventus è svincolato, non c’è da trattare con altre società, in questo senso è facilmente avvicinabile. Pastorello ha sottoposto il suo nome ai dirigenti dell’Inter nei giorni scorsi, le valutazioni sono in corso. Serve però un investimento comunque importante dal punto di vista economico: all’ex Juventus andrebbe garantito uno stipendio di almeno 3 milioni di euro netti a stagione.