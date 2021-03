Un meraviglioso messaggio, quello raccolto e pubblicato da Federicoper la festa del papà. L'esterno bianconero ha pubblicato una serie di foto con sua figlia, scrivendo una dedica molto emozionante. "Da quando ci sei vedo il mondo attraverso di te e ogni cosa prende nuova forma. Tu sei ogni giorno una versione migliore di me stesso. Nelle tue manine è custodito il regalo più prezioso che la vita possa fare a un uomo, il futuro, la possibilità e la speranza di migliorare il mondo attraverso i propri figli. Estensione autonoma del mio cuore e della mia anima. Sei radicata in me. Ed io sono orgoglioso di essere padre, tuo padre".