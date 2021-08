"Cresci più forte dal dolore. Non lasciare che ti distrugga". Una frase motivazionale, quella scelta da Federicoper la pubblicazione delle immagini delle visite mediche di quest'oggi. L'esterno bianconero anche oggi ha sorriso e si è detto carico per la nuova stagione. Ieri è rientrato insieme ai nazionali dopo il periodo di riposo in seguito alla vittoria degli Europei con l'Italia. Per Bernardeschi è un'estate incredibile: la vittoria di Wembley, il matrimonio e... il ritorno alla Juve, dove proverà nuovamente a dire la sua.