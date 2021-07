Dopo una stagione complicata e nella quale ha trovato poco spazio,ha ritrovato il sorriso grazie alla vittoria dell'Europeo. Il successo di ieri sera unito al ritorno di Massimiliano Allegri potrebbero rappresentare la svolta della sua carriera in bianconero. L'unico che era riuscito a valorizzare il giocatore è stato proprio Max, Berna partirà di fronte a offerte ritenute all'altezza ma la sua partenza non è così scontata come fino a qualche mese fa.