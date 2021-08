Fortunato in azzurro, è la base per la sua rinascita, il punto da cui ripartire dopo le ultime stagioni di sofferenza, come ha raccontato lui stesso. Ma non è il solo ad aver cambiato numero di maglia: ci sono Pinsoglio e il rientrante Perin, ma soprattutto, titolari con una nuova maglia sulle spalle.Ecco la rosa:- 1 Szczesny, 36 Perin (nuovo), 23 Pinsoglio (nuovo)- 4 De Ligt, 19 Bonucci, 24 Rugani, 3 Chiellini, 37 Dragusin, 12 Alex Sandro, 17 Pellegrini, 2 De Sciglio, 11 Cuadrado (nuovo), 6 Danilo (nuovo)- 5 Arthur, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 14 McKennie, 8 Ramsey, 34 Fagioli, 20 Bernardeschi (nuovo)- 22 Chiesa, 44 Kulusevski, 10 Dybala, 9 Morata, 7 Ronaldo.