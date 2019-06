La benedizione di Federico Bernardeschi, su Maurizio Sarri, non tarda ad arrivare. "Il mister va celebrato come merita, vincere così tanto e in tutti questi anni non è facile, né semplice - ha raccontato quest'oggi l'esterno bianconero - . Ogni allenatore ha le sue idee e le sue caratteristiche, che hanno portato la Juventus a vincere. Successore? Non mi esprimo, c'è una società seria con dirigenti bravi. Sicuramente sarà un allenatore da Juventus. Ogni allenatore che arriverà, porterà uno step in più per ogni giocatore: un allenatore ti dà sempre qualcosa di nuovo per il tuo bagaglio. Come giocatore posso dire che Sarri è un allenatore valido: non so se sarà il nostro allenatore, dobbiamo aspettare la società".