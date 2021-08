“Bernardeschi è un giocatore che ha qualità importanti come tutti i giocatori che sono alla Juventus, altrimenti non sarebbe qui. Poi ci sono annate in cui un giocatore può rendere meno ma non diventa scarso. È un ottimo giocatore, dipende dalla testa e da come i giocatori sono predisposti a lavorare. Questo vale per Bernardeschi ma vale per tutta la squadra". Tra le tante cose che Maxha detto nella conferenza stampa della vigilia, c'è anche questo passaggio che è tutt'altro che banale. Il tecnico bianconero parla di, poi si allarga a tutti, d'altronde fa parte della strategia dichiarata fin dall'inizio: più che al mercato si sarebbe guardato alle risorse interne, basta regali (prestiti o risoluzioni del contratto), piuttosto Allegri avrebbe tentato il rilancio. E così sarà. C'