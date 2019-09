Un inizio di stagione da resettare per Federico Bernardeschi, che nei sette minuti contro il Parma si è fatto anche ammonire e contro il Napoli è rimasto 90' in panchina. Con la Nazionale? Anche contro l'Armenia non benissimo e palesemente in ritardo di condizione.



DOUGLAS - Ecco perché adesso Maurizio Sarri sta studiando le alternative all'ex Fiorentina finché Berna non tornerà in forma. La più naturale - senza stravolgere modulo e schemi - è l'inserimento di Douglas Costa sulla fascia destra: due vittorie in due partite con il brasiliano in campo, si sta mettendo alle spalle una stagione negativa ricominciando con il piede sull'acceleratore.



RAMSEY - La seconda soluzione è quella con Aaron Ramsey in campo. Sì, ma dove? Il suo ruolo naturale è quello da trequartista puro dietro a due punte (Ronaldo e Higuain), con Sarri che cambierebbe il modulo passando dal 4-3-3 al 4-3-1-2 e il possibile inserimento di Emre Can da interno di centrocampo.



LA SORPRESA - La sorpresa, però, potrebbe essere Ramsey esterno alto a destra. Non sarebbe una novità assoluta per il gallese, che all'Arsenal ha giocato in quel ruolo nel 2014/15 con l'arrivo di Alexis Sanchez. Era un 4-2-3-1 nel quale Ramsey partiva largo a destra per poi accentrarsi e inserirsi in area. Dieci gol e otto assist quell'anno. Esperimento che si può riprovare in bianconero, dove Bernardeschi ancora non riesce a ingranare. E dietro di lui già scalpitano.