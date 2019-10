Manca pochissimo alle formazioni ufficiali di Inter-Juve. Sarri ha pronta una doppia novità di formazione per San Siro: dentro Bernardeschi per Ramsey e Dybala per Higuain. Per il resto la formazione è confermata, dalla difesa al centrocampo. A rivelarlo è SOSFanta, che indica come Maurizio Sarri avrebbe cambiato idea negli istanti precedenti all'inizio della partita. Dunque, tutto apparentemente ribaltato: come accaduto con il Leverkusen, tocca all'ex Fiorentina agire tra le linee. Mentre la Joya avrebbe un'occasione d'oro per ribaltare le gerarchie.



La probabile formazione – Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.