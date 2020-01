Mantenere il livello alto, all'interno di uno spogliatoio, aiuta a vincere. Lo sa la Juventus, che mai come quest'anno può vantare una rosa profonda (malgrado qualche piccola defezione): un sinonimo di competitività interna, che aiuta a migliorare trasversalmente il gruppo. Eppure, come riporta Tuttosport, per Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi sembra essere giunta l'ora degli esami. I prossimi sei mesi, infatti, saranno determinanti per i due italiani, al fine di confermare la loro permanenza a Torino: in caso contrario, a Paratici toccherà trovare una soluzione alternativa sul mercato.