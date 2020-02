La Juventus zoppica, non solo nei risultati. La rosa si accorcia, per colpa degli infortuni, ed uno degli ultimi registrati alla Continassa è proprio quello di Federico Bernardeschi. Out contro Verona e Milan, l'ex esterno della Fiorentina ha lavorato a parte tutta la settimana e salterà anche la partita casalinga di domani contro il Brescia: per Sarri, l'auspicio, è quello di riaverlo in squadra per la prossima settimana, come ha detto lo stesso tecnico in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "​Bernardeschi non è ancora con il gruppo, le notizie sono che potrebbe rientrare la prossima settimana".