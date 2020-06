​Quant'è durato Bernardeschi? Nel cuore dei tifosi, decisamente troppo poco. E allora, rieccoci, alla sagra dell'ironia nei confronti dell'esterno bianconero, schierato questa sera titolare nell'attacco anti Lecce con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Non certo la migliore gara per l'attaccante ex Fiorentina, partito nel trio ma arretrato a partita in corso dopo l'ingresso di Douglas Costa per Adrien Rabiot: i tifosi non gli hanno perdonato l'errore a pochi metri dalla porta su assist di CR7.



