Se per Dybala parliamo da giorni dell'Inter e dell'attesa che lo circonda - Marotta ora deve decidere se affondare o meno -. il "rischio" che si vada ad oltranza è pressoché certo anche per Federico Bernardeschi, fiducioso di trovare un club che gli offra cifre non troppo diverse da quelle percepite alla Juve, circa 4,5 milioni a stagione: la pista Napoli si è bloccata, per ora, e dall'estero non si è mosso nulla di significativo.