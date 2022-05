A Firenze si è chiuso un cerchio, lo ha ribadito lo stesso Federico Bernardeschi. Arrivato dalla Viola, 5 stagioni in bianconero, senza però riuscire mai a fare quel salto di qualità che i tifosi della Juve, nonché la stessa dirigenza, si sarebbero attesi da lui. Dopo i saluti a tutto l’ambiente, adesso è tempo per l’esterno di Carrara di pensare al futuro che potrebbe essere ancora in Italia.



Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, il nome di Federico Bernardeschi compare tra gli appunti del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Con il suo procuratore, Federico Pastorello, il ds ha in programma un incontro per parlare del futuro di Meret, contestualmente si parlerà anche di Bernardeschi. Un nome che potrebbe scalare la graduatoria di gradimento del club partenopeo. C’è, però, uno scoglio da superare, l’ingaggio del calciatore: alla Juventus percepiva 4 milioni, il Napoli offrirebbe non più di 2.5-3 milioni. Ad oggi, quindi, rimane un’idea sulla quale ragionare sopra, in attesa della decisione definitiva sull’affondare il colpo o virare su altri colpi.