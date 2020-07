Federico Bernardeschi, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato lo scudetto vinto in Juve-Sampdoria: "Noi nella nostra testa abbiamo sempre avuto l'idea di vincere lo scudetto. E' stato un anno particolare per noi, per l'italia ma anche per il calcio. Non è stato facile passare in casa dei mesi, vedere gente soffrire. Vedere la nostra popolazione soffrire e poi andare in campo per i nostri obiettivi. Coronato un obiettivo stratosferico, è arrivato dal primo giorno in cui ci siamo visti quest'anno. Abbiamo sudato, con sacrificio e abnegazione ci siamo meritati lo scudetto".