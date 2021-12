Questione di Fede. Così il Corriere deello Sport in edicola parla del possibile rinnovo di contratto di Federico. Al mercato di gennaio la Juve non potrà fare operazioni, ma potrà "riacquistare" qualche elemento che sembrava perduto. Intanto Allegri ha ufficialmente risollevato l'esterno di Carrara, che oggi è tra i più applauditi allo Stadium. Insomma: "Qualcosa è cambiato", come racconta il quotidiano.Il 2022 potrebbe portarlo allora al rinnovo. Bernardeschi, dopo essere nuovamente passato da Raiola a Pastorello potrebbe tornare a immaginare un futuro alla Juventus. Dai fischi agli applausi, una prima vittoria l'ha già ottenuta. Dovessero trovarsi anche sulle cifre - la Juve gli offre un prolungamento al ribasso -, a quel punto sarebbe cosa fatta.