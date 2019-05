Federico Bernardeschi si racconta. Il numero 33 della Juventus ha parlato ospite dell'Università Bocconi di Milano. Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: "Due anni fa è successa una cosa che mi ha cambiato la vita: ho fatto un percorso che si chiama Hoffman, che ti consente di scoprire la persona che sei realmente. Da quel momento ho capito tante cose e ho detto basta: non gioco più per quella vocina e per gli altri, ma solo per me stesso. Ho deciso di creare questo Trust Hoffman, in cui io regalerò 33 percorsi Hoffman (il numero non è casuale…) per permettere ad altri atleti di scoprire i loro obiettivi. Il mio sogno è aiutare gli altri, prima avevo poca consapevolezza".