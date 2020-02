Federico Bernardeschi, calciatore della Juventus, ha voluto condividere sulla propria pagina Instagramcontro questo particolare fenomeno e contro il suo derivato web, come il cyberbullismo. Ecco le sue parole: "Persone piccole. Solitamente si nascondono dietro nickname e foto fake, i più “impavidi” dicono che ci mettono la faccia. Ci vuole rispetto e responsabilità nei nostri pensieri. Abbiamo tutti il dovere di combattere questa “miserabile” battaglia. Contro la violenza, contro l’ignoranza, contro la cattiveria, contro il branco. Tutti uniti. Non abbiate paura, denunciate. E per i più giovani... non vi fate intimidire, la forza ed il coraggio non vivono attraverso un insulto, tutt’altro.Il bullismo è una battaglia seria nella vita reale, il cyberbullismo lo è in rete. Combattiamolo, tutti."