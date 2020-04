5









Bernardeschi e la Juve, la storia può finire qui. Come racconta Goal, il mercato s'appresta a cambiare forma: dai grossi assegni si passerà ai grossi scambi. In realtà, Paratici si era già portato avanti nella scorsa estate, facendo affari con Manchester City (Cancelo-Danilo il più famoso), Roma e Barcellona.



LE PISTE - 26 anni e ancora tanto da dare. Bernardeschi, reduce da una stagione decisamente complicata, potrebbe reinventarsi sicuramente altrove. E magari con un ruolo finalmente unico e preciso. Tra gli estimatori ci sono soprattutto Barcellona e Milan: nelle ultime edizioni del mercato, sono state le squadre più vicine a Federico. E la Juve approfitta, guarda attorno e mira le occasioni: dai blaugrana interessa Rakitic, tra i rossoneri c'è Paquetà in offerta. Occhio anche all'Atletico Madrid: Simeone ha un grande parco esterni, ma per Bernardeschi ha un debole ormai da anni.