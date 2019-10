Federico Bernardeschi, attraverso il suo profilo Instagram, ha ricordato l'emozione dell'incontro con il Papa: "Il pallone ha un'attrazione speciale. Se lo lanci per strada, possiamo essere certi che arriveranno dei bambini. Non importa di cos’è fatto, rimane sempre quell’attrazione speciale. Perché anche con una palla di stracci si fanno miracoli”. È ciò che ci ha detto Papa Francesco durante la nostra visita in Vaticano. Sono molto credente e ho vissuto questo incontro con profonda emozione e ammirazione. Penso che ciascuno di noi, soprattutto quando si ha un ruolo pubblico, debba dare il suo contributo per rendere il mondo un posto migliore, per cercare di portare l’attenzione sui valori importanti, sani e genuini, per noi stessi e per gli altri. Ed è quello che nel mio piccolo spero di fare ogni giorno".