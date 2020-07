La trattativa per Arek Milik ha subito una brusca frenata. Il problema è sulla contropartita. Il Napoli ha puntato gli occhi su Federico Bernardeschi, individuato come profilo ideale per sostituire Callejon che andrà via a fine stagione. Il problema, come riporta Calciomercato.com, è che l'esterno della Juventus qualche mese fa ha firmato un contratto con la Roc Nation di Jay-Z per la cessione dei diritti d’immagine. Nulla di nuovo, succede frequentemente tra i giocatori di primo piano.



L'AFFARE - Il Napoli però è da sempre attento a controllare i diritti d'immagine dei propri giocatori, e la scelta di Bernardeschi di affidarsi alla Roc Nation fa storcere il naso al presidente De Laurentiis. La Juve sta provando a far decollare l'affare che invece sta andando avanti lentamente: i bianconeri hanno già l'ok di Milik (manca solo l'accordo sulla durata del contratto, se fino al 2024 o al 2025) e non hanno nessuna intenzione di spendere 40 milioni cash come richiesto inizialmente dal Napoli.



ALTERNATIVE - Paratici vuole inserire delle contropartite e oltre a Bernardeschi si sta parlando anche per Cristian Romero e Luca Pellegrini, che rientreranno tutti e due per fine prestito rispettivamente da Genoa e Cagliari. Il giocatore che interessa di più al Napoli però è Berna, un'ottima soluzione per Gattuso. Il classe '94 vorrebbe rimanere a Torino ma è fuori dal progetto Juve che vuole inserirlo nello scambio per arrivare a Milik. Prima, però, bisogna risolvere il nodo dei diritti d'immagine.