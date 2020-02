Giornata di festa in casa Juventus: Federico Bernardeschi compie 26 anni. Purtroppo non potrà festeggiare il compleanno sul campo perché ancora out per infortunio, ma presto rientrerà con tutta la voglia di prendersi la scena. Arrivato nell’estate del 2017 dalla Fiorentina, il classe ’94 ha totalizzato 91 presenze con la maglia bianconera siglando 9 gol. Il club ha fatto i suoi personalissimi auguri al ragazzo attraverso un video su Twitter, celebrando alcune reti e prodezze che ha sfoggiato da quando è iniziata la sua storia d’amore con la Vecchia Signora.