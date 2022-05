Molto commosso, Federico Bernardeschi. Che ha salutato tutti e ha salutato soprattutto Massimiliano Allegri. Tra l'allenatore e l'esterno c'è stato un meraviglioso gesto d'affetto, che resterà sicuramente nei ricordi del giocatore e dei tifosi.



LA PANCHINA IN PIEDI - Bernardeschi, visibilmente provato dal momento, ha salutato a uno ad uno tutti i componenti della panchina della Juventus. Dai compagni - molto bello il momento con Szczesny, ma non solo - allo staff, passando per i vari elementi che accompagnano quotidianamente la squadra bianconera. Finisce con applausi e sorrisi, seppur amari, un'avventura che tutti avrebbero voluto andasse diversamente. E il futuro? Si vedrà. Ora è il momento dei saluti.