Il futuro di Federico Bernardeschi alla Juve è in bilico. Il giocatore ha convinto poco e con l'arrivo di Sarri non c'è stata quella svolta che ci si aspettava (già da tempo in realtà, fin dal suo arrivo dalla Fiorentina nell'estate 2017). Alti e bassi per Berna, in un'altalena bianconera dalla quale potrebbe presto scendere. Alla riapertura del mercato l'idea della società è quella di utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare ad altri giocatori. Il problema del classe '94 è stata la posizione in campo: un po' esterno d'attacco, un po' trequartista e nelle ultime partite Sarri l'ha schierato qualche metro più indietro da mezz'ala, quello che secondo l'allenatore è il suo ruolo ideale. Risultato? Non ha reso da nessuna parte, 94 partite e 9 in tre anni con la Juve che sta valutando il futuro del giocatore. "Specializzarmi in un ruolo mi aiuterà", forse dovrà farlo in un'altra squadra.



LE IDEE - L'idea della Juve è quella di trovare una sistemazione che possa soddisfare anche il giocatore, sia economicamente (in bianconero prende 4 milioni netti a stagione) e dal punto di vista sportivo. Tra le possibili ipotesi c'è la pista che porterebbe Bernardeschi al Milan, magari in uno scambio con Donnarumma o Paquetà, col quale i due club avevano già provato a intavolare una trattativa senza però arrivare alla stretta di mano. Altre soluzioni in cui inserire Bernardeschi sono le eventuali trattative con l'Inter per arrivare a Icardi (se il Psg non dovesse riscattarlo) e con la Roma, dove c'è Lorenzo Pellegrini che tanto piace alla dirigenza bianconera.



ALL'ESTERO - Occhio anche alle sirene estere, perché Berna è da tempo sotto i riflettori del Barcellona e anche il Chelsea ha messo gli occhi su di lui. Dall'altra parte, Rakitic nella rosa degli spagnoli ed Emerson Palmieri tra i Blues sono due giocatori sul quale la Juve è sempre attenta agli sviluppi futuri. Idee, strategie e piani che presto potrebbero svilupparsi in qualcosa di concreto, Bernardeschi come pedina di scambio, la Juve valuta tutte le soluzioni.