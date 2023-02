Federico, a Diretta.it, ha parlato così della situazione della- "Juve-Fiorentina? Sono sicuramente più schierato con la Juve. Sarà una bella partita ma credo che sarà la Juventus ad avere più chance di portarla a casa. Penso che alla fine la Juve la vincerà, magari grazie al colpo di qualche giocatore""È dura vedere che venga colpita solo una squadra. C'è qualcosa che non è andata per il verso giusto. Penso che non si debba vedere solo la punta dell'iceberg. Si deve anche vedere tutto il resto. Juve capro espiatorio del sistema? Beh sì, perché la Juve è fastidiosa. Perché la Juve vince, ha sempre vinto"."Squalifica per i calciatori? A mio avviso farebbero un buco nell'acqua, non sta né in cielo né in terra. Noi sapevamo lo 0,1%. Ci siamo tolti uno stipendio e abbiamo fatto ciò che è stato richiesto dalla società. Noi non sapevamo nient'altro. Siamo semplicemente andati incontro alle difficoltà del momento che stava vivendo l'Italia intera. Tutto quello che è venuto dopo non riguarda noi giocatori".