Un'idea precisa, quella di Sarri. Che voleva attaccare il Leverkusen tra le linee, senza allargare il gioco. Ecco spiegata, almeno in parte, la scelta di inserire Bernardeschi, che ha sostituito Ramsey proprio nel cuore della trequarti, non sull'esterno, dove sembrava poter prendere posizione dopo le prime partite alle dipendenze di Sarri. E invece, proprio il mister toscano ha cambiato il raggio d'azione dell'ex Fiorentina: gli ha chiesto una partita d'intensità, di strappi, 'di gamba' - come ha ammesso l'allenatore nel post partita -, e Federico ha obbedito. A modo suo. Tanto spazio tra centrocampo e difesa, nell'area dei tedeschi: ampiezza sfruttata al massimo. Grazie anche a Bernardeschi.