Le parole di Federico Bernardeschi a DAZN: "Siamo stati molto bravi a preparare la partita isolandoci da tutto quello che era l'esterno. Di grande aiuto, siamo professionisti siamo qui per giocare e stasera giochiamo. Abbiamo fatto bene ad isolarci"



CAMBIO PASSO - "Abbiamo cambiato nell'atteggiamento e nella mentalità, abbiamo ritrovato il gruppo e questo è importante e fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Rientriamo da un periodo di stop e sappiamo quanto è complicato ripartire, ma dobbiamo subito metterci giù con la mentalità giusta"



2022 - "Spero sia glorioso per me, per la Juventus e per la Nazionale"