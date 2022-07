Secondo quanto riportato da TMW, per Federicopotrebbero aprirsi le porte del Toronto e dunque della MLS. Dopo Criscito e Insigne, i canadesi sarebbero pronti a un nuovo colpo tutto italiano, ma prima devono cedere qualche elemento ritenuto sacrificabile. Lo stesso TMW fa i nomi di Salcedo o Pozuelo, pronti a trasformarsi in "assist" decisivi per l'assalto all'ormai ex giocatore della Juventus. E allora, come finirà? Difficile che da Bernardeschi, 28 anni, arrivi un ok di massima. Ma nel mercato ogni storia può avere un finale diverso.