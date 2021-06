Dopo lo sfogo anche la discussione sul futuro, che può cambiare. Le parole in Nazionale e il suo rapporto con Allegri possono cambiare presente e futuro di Federico Bernardeschi alla Juventus. Come scrive la Gazzetta: "In tutto questo, c’è da considerare il solito fattore Covid: quasi impossibile aspettarsi offerte per giocatori deludenti. Allegri e la società parleranno anche di questo: dei giocatori da tenere e rilanciare oppure da mettere sul mercato, a costo di incassare poco o nulla. Nella prima categoria, quasi sicuramente, Federico Bernardeschi. Allegriano da sempre, tonico in Nazionale, pronto a ripartire da dove ha lasciato: Juve-Atletico, marzo 2019". Tra i giocatori più in bilico, occhio a Demiral e Ramsey, nonostante le parole.