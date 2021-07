E' entrato, ha giocato qualche minuto e si è presentato sul dischetto. Segnando. Nella vittoria dell'Italia contro la Spagna c'è anche la firma di: "Sono contento. In semifinale contro la Spagna per forza sarebbe stata complicata; arrivarci e vincerla è stato qualcosa d'eccezionale, ce lo meritiamo - ha detto a Sky - Penso che ci sia stato solo un folle tre anni fa a dire che potevamo arrivare a questo punto ed è Mancini. Ha sempre portato entusiasmo a tutti, quando dice che siamo 26 titolari è la verità perché siamo un grande gruppo. Questi giorni li vivrò in serenità e tranquillità come sempre. Sappiamo che arrivare in finale non è da tutti, ma c'è ancora un ultimo step da fare".