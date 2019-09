Si è preso qualche ora per riflettere, per ponderare le parole, ma poi anche Federico Bernardeschi ha commentato, tramite Instagram, la partita di ieri sera al Wanda Metropolitano. Il grande escluso della gara non polemizza, anzi, incoraggia la squadra come se fosse stato in campo anche lui:. Ecco le sue parole: "Tante emozioni questa sera. La voglia di giocare, la gioia di vedere la mia squadra dominare per larghi tratti della partita, la rabbia per una vittoria sfumata all’ultimo minuto, la consapevolezza di essere la Juventus.. Un grazie speciale per chi dopo la partita mi ha applaudito e regalato emozioni uniche, brividi...Vi ringrazio tanto, tutti quanti...Buonanotte e forza Juve!​"